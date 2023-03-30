Многоуровневый паркинг построят на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде

Многоуровневый паркинг построят на Нижневолжской набережной. Фото: Евгения ГУСЕВА

Многоуровневый паркинг хотят построить на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Проект уже получил одобрение на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям, пишет «АиФ-НН».

Под паркинг выделили участок площадью 8 тысяч квадратных метров рядом с домом 1в по Нижневолжской набережной. Предполагается, что им смогут пользоваться горожане, туристы, сотрудники кремля и расположенных здесь многочисленных организаций.

Строительство паркинга оценивается в 600 миллионов рублей. Источник финансирование пока не найден – не исключено, что стоянка будет построена по государственно-частному партнерству. Окончательная стоимость проекта будет определена после разработки необходимой документации.