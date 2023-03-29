Сквер на улице Нартова предлагают назвать в честь Сталинградской битвы. Фото: Яндекс. Карты

Сквер на улице Нартова в Нижнем Новгороде предложили назвать в честь Сталинградской битвы. С такой инициативой выступили члены регионального отделения КПРФ, пишет NewsRoom24 со ссылкой на пресс-службу партии.

Речь идет о сквере на пересечении улиц Бекетова и Нартова в Советском районе. Кстати, здесь же расположен мемориальный комплекс в честь фронтовиков и тружеников тыла Великой Отечественной войны.

Напомним, ранее коммунисты предлагали переименовать Ошарскую площадь в Сталинградскую, затем – сквер Победы в Канавинском районе. Однако эти идеи не были поддержаны. Теперь члены регионального отделения партии КПРФ хотят предложить увековечить это название в сквере на Нартова.