Нижний Новгород начали приводить в порядок после зимы. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Коммунальные службы начали приводить Нижний Новгород в порядок после зимы. Работы начались раньше месячника по благоустройству, который стартуер 5 апреля и продлится до 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Рабочие приступили к мойке дорог и тротуаров, промывке ограждений, урн, остановок и фасадов домов, очистке газонов от мусора. Кроме того, дорожные службы чистят прибордюрные полосы от грязи и песка, скопившиеся после зимы. Также в районах проводят ямочный ремонт дорог, а когда погода позволит – приступят к полноценной асфальтировке. Все мы заинтересованы максимально быстро и качественно провести уборку, поэтому пользуемся каждым солнечным и теплым днем, - сообщил Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников.

Также запланирован ремонт детских и спортивных площадок, ликвидация стихийных свалок, ремонт контейнерных площадок и установка новых урн.

Напомним, на днях в центре Нижнего Новгорода по требованию прокуратуры начался ямочный ремонт на 12 участках дорог.