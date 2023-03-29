Зона отдыха на Пермяковском озере откроется летом 2023 года. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде появится новая пляжная зона отдыха – она откроется этим летом на Пермяковском озере в Автозаводском районе. Об этом «Комсомолке» сообщили в департаменте благоустройства мэрии.

Территория Пермяковского озера была благоустроена по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. Здесь появились освещение, пешеходная и велосипедная дорожки, скамейки, спортивные и детские площадки, беседки и территория для выгула собак.

Купальный сезон в Нижнем Новгороде традиционно начинается 1 июня. К этому времени все пляжи тщательно готовят: убирают мусор, обследуют и очищают дно водоемов от опасных предметов.

По информации городской администрации, этим летом в столице Приволжья будет работать 15 муниципальных пляжей и пять зон отдыха.