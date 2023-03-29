Евгений Люлин провел экскурсию по Законодательному собранию. ФОТО: Пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин провел экскурсию по зданию регионального парламента. Мероприятие было посвящено 29-летию Законодательного собрания.

- Работа исполнительной власти более понятна людям, чем работа законодателей. Это большая, важная и содержательная работа по многим направлениям, - отметил Евгений Люлин. - В юбилейном издании книги мы хотим рассказать о людях, которые стояли у истоков регионального парламентаризма, и о механизмах законотворчества, но это должно быть написано в доступной, интересной и занимательной форме. Считаю очень важным работать с молодым поколением и повышать грамотность нижегородцев в этом вопросе.

Во время экскурсии журналистам и блогерам показали те помещения, которые раньше всегда были скрыты от глаз публик. В частности, нижегородцы смогли увидеть музей Законодательного собрания и комнату, в которой хранятся оригинал книги Почета Нижегородской области, фотографии и документы прошлого столетия.

Также Евгений Люлин показал журналистам свой рабочий кабинет и комнату отдыха, многочисленные сувениры и подарки из городов-побратимов Нижнего Новгорода.

Напомним, это первая в истории экскурсия по зданию Законодательного собрании Нижегородской области. Никогда прежде подобные мероприятия не проводились для широкой публики.