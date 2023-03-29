Сельские старосты получат дополнительные права в Нижегородской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сельские старосты в Нижегородской области могут получить дополнительные права. Соответствующий вопрос рассматривался на внеочередном заседании комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Законодательного Собрания Нижегородской области.

В соответствии с законодательством стать сельским старостой смогут не только граждане, проживающие в этом населенном пункте, но и имеющие там жилье. При этом старостами могут быть и депутаты представительного органа, работающие на непостоянной основе. А вот чиновники, занимающие муниципальные должности, старостами стать не могут.

- Сельский староста – это доверенное лицо жителей села, их представитель при взаимодействии с местной властью, - отметил председатель комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Законодательного Собрания Владимир Паков. - Он представляет интересы жителей и своевременно передает им необходимую информацию о приоритетных для граждан проектах, имеет право на первоочередной прием должностными лицами органов местного самоуправления, может присутствовать на заседаниях и вносить на рассмотрение правотворческие инициативы.

В соответствии с законодательством, сельских староста сможет информировать жителей: о внесении инициативного проекта в местную администрацию, о возможности внесения замечаний и предложений по этому проекту, о рассмотрении проекта в администрации и о ходе его реализации.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем заседании Законодательного собрания Нижегородской области, которое состоится 30 марта.