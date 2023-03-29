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НовостиОбщество29 марта 2023 12:38

Салюты выше 50 метров в Нижнем Новгороде потребуют согласования

Такое требование установила городская администрация
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Салюты выше 50 метров в Нижнем Новгороде потребуют согласования.

Салюты выше 50 метров в Нижнем Новгороде потребуют согласования.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запуск салютов и фейерверков высотой более 50 метров в Нижнем Новгороде потребует согласования с органами власти. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

- При проведении салютов и фейерверков высотой более 50 метров, а также в границах проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность вне зависимости от высоты салютов и фейерверков, организаторам необходимо предоставить разрешение Московского зонального центра Единой системы организации воздушного движения, - говорится в постановлении.

Из документа следует, что эти ограничения приняты на основании протеста транспортной прокуратуры, а также в целях безопасности людей во время массовых мероприятий.