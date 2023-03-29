Режим повышенной готовности ввели из-за угрозы обрушения дома в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Дом подлежит расселению. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Режим повышенной готовности ввели в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Постановление соответствующего содержания размещено на сайте городской мэрии 29 марта.

Как следует из документа, двухэтажный дом на улице Матросской, 12 находится в аварийном состоянии.

- Общее состояние многоквартирного жилого дома № 12 по ул. Матросской Ленинского района города Нижнего Новгорода характеризуется наличием признаков аварийного состояния, при котором существуют недопустимые риски обрушения отдельных конструкций, - указано в постановлении.

Режим действует с 1 марта текущего года. Следовательно, вокруг здания должны быть установлены информационные аншлаги, а жильцам аварийного дома необходимо напомнить об опасности пребывания там и предложить переехать в маневренный фонд.

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