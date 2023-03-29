МегаФон разогнал интернет в Дзержинске

Модернизация затронула более 35% базовых станций второго по величине города Нижегородской области.

С начала года технические специалисты МегаФона расширили частотный спектр в диапазоне 900 МГц на 30-40% более чем на 20 базовых станциях, находящихся в разных точках города. Такое решение позволило улучшить ёмкость и пропускную способность, а также заметно увеличить скорость мобильного интернета. Кроме того, на двух базовых станциях запущен дополнительный слой LTE 2100, который позволил повысить скорость мобильного интернета на 25-30%.

Преобразования в первую очередь коснулись социально значимых объектов, в частности, городской больницы №7 и общежития технического колледжа — и студенты, и пациенты теперь могут общаться с друзьями и близкими на комфортных скоростях и без задержек смотреть обучающие программы или фильмы.

Обновления также коснулась таких знаковых населенных пунктов на федеральной трассе М7 как Пыра и Гнилицкие дворики, быстрый интернет пришел и в поселок Желнино, где сосредоточены основные базы отдыха.

Дзержинск больше известный как столица российской химии, к 100-летнему юбилею имеет все шансы стать отличным туристическим центром. Эти места и раньше привлекали отдыхающих. Еще в XIX веке, до строительства на этой территории многочисленным промышленных предприятий, Черноречье называли «Нижегородской Ялтой»: богатая природа, хвойный лес, полноводная Ока и удобное железнодорожное сообщение между Москвой и Нижним Новгородом привлекали множество состоятельных людей. Среди дачников Черноречья были, например, изобретатель радио Александр Попов и писатель Владимир Короленко.

Сейчас туристов больше притягивает знаменитая Шуховская башня — путь к ней по Речному шоссе со скоростным интернетом стал комфортнее. На главной городской магистрали — улице Циолковского скорости интернета также возросли.

«Мы уделяем большое внимание развитию сети в крупных промышленных центрах, которые становятся еще и интересными туристическими локациями. Путешествовать со скоростным интернетом вдвойне приятно, а если в дороге вам понадобятся дополнительные услуги или помощь в подключении, вам всегда помогут в наших салонах связи. В Дзержинске их пять, один из которых открылся на днях на улице Циолковского. Новый салон находится на территории городского рынка, чтобы посещать его было удобно и местным жителям, и приезжим», — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.