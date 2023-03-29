14 семей из Херсона получили жилье в Нижегородской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

14 переселенцев из Херсонской области получили жилье в Нижегородском регионе в качестве меры социальной поддержки. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Всего в нижегородское министерство социальной политики поступило 135 заявлений от беженцев о предоставлении выплат на приобретение жилья. Из них было одобрено 87, 45 заявлений отклонили, еще три находятся на стадии рассмотрения.

По 14 заявлениям уже произведена оплата: на выделенные деньги беженцы купили 6 квартир в Нижнем Новгороде и 8 объектов недвижимости в районах области. Общая сумма выплат составила чуть более 40,5 млн рублей.

В выплатах отказывают тем, кто прибыл с территорий, которых нет в списках подлежащих эвакуации, а также если у заявителя отсутствуют документы, подтверждающие проживание в том или ином населенном пункте.