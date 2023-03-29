Узбекская авиакомпания начала полеты из Нижнего Новгорода в Ташкент. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Узбекская авиакомпания Uzbekistan Airways начала выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта им. Чкалова.

Самолеты будут летать два раза в неделю по вторникам и субботам. Время в пути из Нижнего Новгорода в Ташкент займет 3,5 часа, обратно – 4 часа. Пассажиров будут обслуживать самолеты Airbus A320.

Ранее нижегородский аэропорт никогда не работал с этой авиакомпанией.

- Этот маршрут может быть востребованным для нижегородцев и как транзитная точка в путешествиях в другие зарубежные страны, благодаря широкой географии полетов из Ташкента, а для гостей из столицы Узбекистана – в российские города, - прокомментировали в пресс-службе воздушной гавани.

Как сообщалось ранее, аэропорт Нижнего Новгорода с 26 марта перешел на летнее расписание, которое будет действовать до 28 октября.