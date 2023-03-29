В Специализированном учебном научном центре ННГУ им. Н. И. Лобачевского идёт набор старшеклассников, мечтающих стать учёными

Ученики СУНЦ ведут очень насыщенную событиями жизнь

Развитие медицины, освоение космоса, технический прогресс – именно наука позволяет человечеству развиваться и достигать новых рубежей. Сегодня будущих Эйнштейнов и Ньютонов готовят уже со школьной скамьи. Новым форматом подготовки, который объединяет школу и университет, является Специализированный учебный научный центр (СУНЦ) Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Об этом на пресс-конференции, проходившей в Нижегородском областном информационном центре, рассказали представители ННГУ.

Будущим физикам и биологам

СУНЦ Университета Лобачевского – это школа-интернат с круглосуточным проживанием для учеников 10-11 классов. Проект был запущен в 2021 году в рамках нацпроекта «Наука и университеты» на базе Балахнинского филиала ННГУ. Здесь созданы все условия для учёбы и развития детей со всей страны. Общежитие находится в пяти минутах ходьбы от учебного корпуса, комнаты на 2-3 человека, на каждом этаже – душевые блоки, аудитории с компьютерным оборудованием для самоподготовки. Обучение, проживание и шестиразовое питание – бесплатные. По словам проректора по учебной работе ННГУ, доктора химических наук Александра Князева, в стране сегодня действуют 10 СУНЦ, в том числе в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Новосибирске, Ростове-на-Дону и других городах. У каждого центра своя специализация. – У нас два основных направления – физмат и химбио, – говорит Александр Князев. – Помимо среднего общего образования в СУНЦ происходит большое погружение в научные исследования. В 2021 году в СУНЦ было принято 47 человек, и в прошлом году был первый выпуск – четыре человека. Все они поступили в ведущие вузы страны, причём двое из них стали нашими студентами. Сейчас в СУНЦ учатся 77 человек, среди которых есть ребята как из других регионов, так и из отдалённых районов Нижегородской области – из Ковернино, Бутурлино, Шахуньи, Красных Баков, Городца, Чкаловска, Заволжья.

Скучать не придётся

Как отмечает руководитель центра научных исследований и проектной деятельности СУНЦ ННГУ им. Н. И. Лобачевского Александр Круглов, лаборатории центра оснащены специально разработанным современным учебным и научным оборудованием. – Например, в физической лаборатории есть сканирующий атомно-силовой микроскоп, который имеется не в каждом НИИ страны, – рассказывает он. – Есть лаборатории органической и неорганической химии, аналитической химии, в 2023 году появится лаборатория по биологии. Курсы по внеучебной деятельности и научно-практические занятия ведут научные сотрудники университета. В выпускном классе наиболее мотивированные ученики выполняют уже индивидуальные научно-исследовательские работы, в том числе по грантам Министерства науки и высшего образования РФ под руководством ведущих научных сотрудников и преподавателей ННГУ. А ещё учиться в СУНЦ очень весело. – Все наши ребята очень талантливы, – говорит директор СУНЦ ННГУ Екатерина Сугакова.– Многие играют на музыкальных инструментах, поют, танцуют, сами организуют праздники.

Время поступать в СУНЦ

Ученики Специализированного учебного научного центра побеждают в различных научно-исследовательских конкурсах. Сейчас можно принять участие в конкурсе проектных и исследовательских работ учащихся общеобразовательных организаций Приволжского федерального округа «Импульс в науку». Школьники-победители получат право поступать в СУНЦ на специальных условиях. Подать документы в СУНЦ ННГУ можно несколькими способами: онлайн через личный кабинет на официальном сайте sunc.unn.ru, лично в приёмную комиссию ННГУ или Балахнинского филиала, а также по адресу электронной почты sunc@unn.ru. Кроме того, абитуриенты должны будут пройти испытания: сдать экзамены по русскому языку и математике, а также по выбранному направлению – физике или комбинированный экзамен по химии и биологии. Узнать подробности обучения можно на сайте СУНЦ ННГУ, а также на днях открытых дверей.

В этом году в СУНЦ Университета Лобачевского планируется набрать 210 десятиклассников и 10 одиннадцатиклассников.

Фото со страницы СУНЦ в «ВКонтакте»