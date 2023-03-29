Производство струнно-смычковых музыкальных инструментов открыли в Нижнем Новгороде. Фото: Корпорация развития Нижегородской области

В Нижнем Новгороде открыли производство струнно-смычковых музыкальных инструментов. Компания «Музыкальный инжиниринг» заработала на базе мастерской Александра Борисова. Учредителем компании является Владислав Гончаров, открывший здесь производство духовых музыкальных инструментов полгода назад. Об этом сообщает Корпорация развития Нижегородской области.

В мастерской изготавливают скрипки, альты, виолончели и контрабасы под брендом Arco. Здесь выполняется полный цикл производства – от сушки древесины до лакировки и упаковки. Над созданием инструментов кропотливо работают 10 мастеров, которые изготавливают около 350 инструментов в год.

Инструменты будут поставляться в музыкальные школы, колледжи, театры, симфонические оркестры и другие организации.

- Сейчас мы налаживаем производство инструментов для учеников школ искусств, но в будущем мы планируем изготовление профессиональных инструментов, которые не будут отличаться от мировых аналогов. Но это тонкая работа, здесь необходимо 3-4 года исследовательских работ, — отметил Владислав Гончаров.