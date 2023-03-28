Фото: скрин.

Телеведущая Тина Канделаки перепутала Нижний Новгород и Великий Новгород в тексте публикации в своем телеграм-канале 28 марта. Журналистка рассказывала о перезапуске производства на заводах IKEA.

– Новые владельцы завода IKEA в Нижнем Новгороде планируют перезапустить производство за два-три месяца, – ошиблась в посте Тина Канделаки.

Тина Канделаки исправила информацию у себя в посте, однако её текст с ошибкой уже успели перепостить другие телеграм-каналы.

Напомним, что в эфире телеканала «Россия 1» перепутали Нижегородскую и Тверскую области. Ошибка была замечена в выпуске «Вести недели» с Дмитрием Киселевым от 19 февраля 2023 года.

Также Нижний и Великий Новгороды перепутали в официальном буклете Чемпионата мира по футболу-2018. На презентационной странице Нижнего в качестве иллюстрации красуется Новгородский кремль, снятый с высоты птичьего полета!

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