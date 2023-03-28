Модернизация планетария имени Гречко в Нижнем Новгороде идёт по графику

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Ремонтные работы в планетарии им. Г.М. Гречко в Нижнем Новгороде идут по графику. В настоящее время на объекте продолжается монтаж систем вентиляции и электроснабжения, выполняют устройство перегородок. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

– Рабочие монтируют окна – некоторые из них выполняют по спецзаказу – и ведут подготовку к утеплению фасадов, – уточнил мэр.

На первом и втором этажах планетария уже окрашены потолки, оштукатурены стены, в некоторых залах появляются новые цветовые решения.

Напомним, что в нижегородском планетарии подрядчик отремонтируют фасады и кровлю здания, инженерные сети и системы вентиляции. А ещё нижегородцы смогут увидеть новый купол обсерватории, его делают по спецзаказу. Стоимость работ оценивает в 167,2 миллиона рублей.

Также будет обновлён интерьер во всех залах, кроме Большого, который модернизировали ранее. Там появилась новая система изображения с качеством 4К, уникальные кресла, очень комфортные для посетителей, интерьер с новой акустической системой.

Кроме того, сеансы Нижегородского планетария имени Г.М.Гречко временно перенесли на площадки Мининского университета. Теперь гостей будут ожидать в главном корпусе НГПУ им. Козьмы Минина на улице Ульянова, 1.

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