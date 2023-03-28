Некачественные продукты и оборудование поставили в нижегородские больницы

Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова.

Некачественные продукты и кислородное оборудование поставили в больницы Нижегородской области. Об этом сообщил региональный министра здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Так, в медучреждение Арзамаса было доставлено кислородное оборудование в плохом состоянии. Его в эксплуатацию запускать не стали, обратившись в суд против недобросовестного поставщика. В результате все деньги за эту некачественную поставку были возвращены.

– Пользовались резервными средствами. На результат лечения это не повлияло, но и не помогло упростить процессы. Новое оборудование уже смонтировано и запускается, – поделился чиновник.

А вот в больницу Нижнего Новгорода привезли продукты питания крайне низкого качества. Их все сразу же вернули обратно, но не без конфликта. Поставщика пришлось убеждать, что продукты негодны для использования и употребления в пищу.

– Убедительно прошу всех поставщиков максимально ответственно подходить к выполнению контрактов. Речь идет о жизни и здоровье людей, – добавил министр. – Со своей стороны, медицинские организации должны максимально ответственно подходить к приемке работ и медтехники.

Напомним, что в нижегородской детской областной больнице минувшей ночью произошло ЧП – там прорвало трубопровод в одном из отделений. Сейчас в больнице проводится капитальный ремонт.

– В больнице ежегодно проходят лечение более 20 тысяч юных нижегородцев. Здесь десятки отделений различного профиля, и от качества оказания медицинской помощи зависит здоровье наших детей, – подчеркнул Глеб Никитин.

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