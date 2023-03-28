Строительство корпуса «Школы 800» на Автозаводе в Нижнем Новгороде завершено

Благоустройство территории выполнено в зимнем варианте. Фото: Мария СОРОКИНА

Строительство учебного корпуса «Школы 800» в Автозаводском районе Нижнего новгорода завершено. Информацию об этом «Комсомолке» предоставили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

– Благоустройство территории выполнено в зимнем варианте, полностью завершить эти работы планируется при наступлении благоприятной погоды, – уточнили в ведомстве.

В настоящее время ведется подготовка объекта к лицензированию.

Напомним, что учебный процесс в сормовском и автозаводском корпусах «Школы 800» стартует в Нижнем Новгороде с 1 сентября 2023 года.

Также известно, что «Школа 800» в Верхних Печерах открыла набор учеников 16 января. А сам образовательный процесс планируется начать с 27 февраля 2023 года. Кроме этого, стали известны требования к одежде учеников «Школы 800».

- Чтобы не ломать учебный процесс в других школах, в середине года не будут набираться дети в первый и выпускные классы, - рассказал Глеб Никитин. - Будут пока учиться школьники со 2 по 8 классы.

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