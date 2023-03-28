Подсветку к 155-летию Максима Горького включит нижегородская телебашня 28 марта

Фото: Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр

Нижегородская телебашня 28 марта включит праздничную подсветку, посвященную 155-летия со дня рождения Максима Горького. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Иллюминацию в виде надписей: «Максим Горький - 155 лет», «Максим Горький – наше культурное достояние», «Нижний гордится!» будет работать во вторник с 19:15 до 23:00. Башню также украсит графический портрет писателя, а ещё световое панно телебашни будет стилизовано под книжную страницу. Смогут нижегородцы полюбоваться и цитатами из произведений известного драматурга: «Любите книгу – источник знания», «Человек - это звучит гордо!».

Напомним, что сегодня нижегородцы могут посетить бесплатно два музея, связанных с именем писателя – это музей-квартира Горького на улице Семашко и музей его детства «Домик Каширина» на Почтовом съезде, где можно увидеть обновленную экспозицию и послушать интересную экскурсию.

Также ранее сообщалось, что с 23 марта нижегородская телебашня стала транслировать температуру воздуха. Цвет подсветки будет указывать на погоду: от светло-голубого до темно-синего в морозную погоду и от бледно-желтого до красно-оранжевого – в теплую и жаркую погоду.

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