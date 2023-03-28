Четырёх нижегородских чиновников наградили медалью «За заслуги перед Отечеством»

Четыре политика из нижегородской области получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Четыре политика из нижегородской области получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Эту высокую награду присудили за годы успешной работы. Соответствующий указ опубликован на сайте президента России.

К государственной награде представлены мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, первый заместитель председателя ЗСНО Ольга Щетинина и управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

Кроме того, знак отличия «За безупречную службу XX лет» получит первый заместитель директора департамента региональной безопасности Нижегородской области Наталья Черепанова. А знак отличия «За безупречную службу XXV лет» достанется начальнику отдела по реализации государственной наградной политики министерства кадровой политики Нижегородской области Татьяне Александровой.

Напомним, что многодетная семья священника из Навашина получит орден «Родительской славы». Батюшка Андрей – настоятель в местном храме в честь Преподобного Сергия Радонежского, матушка Инна – его жена. Семья у них большая и дружная, вместе супруги занимаются воспитанием девятерых детей – четырёх дочек и пятерых сыновей.

– Эту новость мы увидели по телевизору и нас все стали поздравлять. Мы очень благодарны за такую заботу о многодетных семьях со стороны государства, – рассказала в беседе Инна Дяур.

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