Подземный переход на Московском вокзале в Нижнем Новгороде отремонтируют за 28 млн рублей

Женщина в подземном переходе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На ремонт подземного перехода на Московском вокзале в Нижнем Новгороде потратят 28 миллионов рублей. В настоящее время ищут подрядчиков, которые выполнят работы в срок до 10 августа. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Известно, что одна компания будет приводить в порядок тоннель со стороны улицы Гордеевской (14,3 миллиона рублей), а другой подрядчик со стороны площади Революции (13,7 миллиона рублей).

Объем работ предстоит большой. Необходимо будет провести демонтажные работы, затем обустроить монолитные плиты, лестницы и пандусы, также заняться внутренней отделкой и выполнить электромонтажные работы.

Заказчиком выступает администрация Канавинского района. Результаты аукционов объявят 13 и 14 апреля.

Напомним, ранее нижегородцы жаловались на подземный переход от Гордеевского микрорайона к пригородным кассам Московского вокзала в Нижнем Новгороде. В указанном подземном переходе много мусора, есть грязь на пандусах и стенах, стоит ужасный запах и часто можно заметить маргиналов. Также в переходе украдены металлические решетки, которые закрывали дренажные приемники, сейчас они закрыты кусами ДСП.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен