Эпоха изысканного вкуса: в гости к Петру I в Екатериновку

В клубном поселке «Екатериновка» Тверской области готовится к открытию ресторан-музей «Стрельна». Фото предоставлено ООО "Ритейл".

По данным Росстата, в России после пандемии восстанавливается рынок общественного питания. Как следует из опубликованных данных, в 2022 году отмечен его рост: оборот отрасли составил 2 триллиона 282,9 миллиарда рублей.

Эксперты отрасли отмечают: несмотря на то, что неизменной популярностью у россиян пользуются предприятия быстрого питания, увеличивается интерес к традиционным, «монументальным» ресторанам, ведь только в них можно в приятной атмосфере проникнуться гастрономической культурой и насладиться общением.

По количеству ресторанов лидируют столицы, Москва и Санкт-Петербург. По оценке аналитического агентства INFOLine, только на Санкт-Петербург и Ленинградскую область приходится пять процентов заведений общественного питания и 9,4 процента российского оборота отрасли. Около половины всех заведений города занимают рестораны, а их клиентуру составляют в основном туристы. Очевидно, что развитие внутреннего туризма подстегивает ресторанный бизнес. При этом в регионах до сих пор не хватает высококлассных качественных ресторанов с интересными концепциями, которые могли бы стать местом притяжения туристов.

«В Старинных городах Центральной России максимально не хватает заведений с хорошей кухней – и русской, и фьюжн. Придумывая концепцию таких заведений, ресторатор изначально привязывает заведение к истории и месту, не выходя за рамки сложившегося образа, - рассуждает арт-директор Санкт-Петербургского союза художников Анастасия Шульц. - Целевая аудитория таких ресторанов — это состоятельные и очень состоятельные люди, кухня же должна быть изысканной и удовлетворять вкус взыскательного потребителя».

Победителями национальной ресторанной премии WHERETOEAT в минувшем году стали в подавляющем большинстве проекты Москвы и Санкт-Петербурга. Эксклюзивные ресторанные проекты в регионах все еще в дефиците. Тем не менее, все более активно стали заявлять о себе и другие города: Казань, Екатеринбург, а также Нижний Новгород, где в списки попал ресторан Yale.

Как сообщает пресс-служба ООО «Ритейл», в клубном поселке «Екатериновка» Тверской области готовится к открытию ресторан-музей «Стрельна». Здание представляет собой точную копию путевого Дворца Петра I в Стрельне Ленинградской области (загородной усадьбы, построенной Жаном-Батистом Леблоном, который в 1716-1719 годах был главным архитектором новой российской столицы). Застройщик Тверской «Стрельны», ООО «Ритейл», подошел к проекту со всей ответственностью и продуманной идеей ресторана-музея, говорится в релизе. Компанией воссоздана не только архитектура, но и интерьеры петровских времен: внутри - золоченая лепнина, резная мебель, гобелены и бархат. Дополняют историческую атмосферу антикварные предметы быта и сложенный по старинным чертежам изразцовый камин, а также высокохудожественные реплики известных картин из петербургских музеев. И если дворец в Стрельне расположен на холме неподалеку от Финского залива, то в Екатериновке из высоких окон ресторана-музея открывается вид на Волгу.

Подобные проекты по определению – не массовые, но они повышают инвестиционную и туристическую привлекательность региона, считают деятели искусств:

«Впервые за свою многолетнюю работу я столкнулся с таким необычным подходом, — говорит скульптор, академик Российской академии художеств Николай Иванов. — Есть примеры, хотя и немногочисленные, когда предприниматели реставрируют памятники культуры. А застройщик поселка Екатериновка воссоздал исторический объект, имеющий огромную историко-культурную ценность для нашей страны. На мой взгляд, это может положить начало новому направлению развития ресторанного бизнеса в России».