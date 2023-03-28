“Университетские смены” начались в Мининском университете

Участники проекта “Университетские смены” 27 марта прибыли в Нижний Новгород. Представители Мининского университета встретили победителей Всероссийских конкурсов и олимпиад, активистов Российского движения детей и молодежи “Движение первых” и просто активных школьников - всего вуз примет в весенние каникулы 34 учащихся из Санкт-Петербурга, республики Чувашии и Татарстана.

- Мининский университет впервые организует образовательную смену для участников “Движения первых”, - поделился ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Для нас важно погрузить ребят в историю Нижнего Новгорода, познакомить с нашим вузом - старейшим университетом региона, а также успеть за столько короткий срок дать им новые знания и навыки. Уверен, что ребят ждут только положительные эмоции от этой поездки.

Руслан Шарко из Санкт-Петербурга рассказал, как он проходил конкурсный отбор, чтобы стать участником “Университетских смен”: писал эссе, готовил видеоролик, а также создал свое портфолио.

- Буду заряжаться энергией Нижнего, я долго ждал этой смены. Хочу получить яркие эмоции и незабываемые впечатления! Уверен, что так и будет! - ссказал Руслан.

Участников “Университетских смен” ждет насыщенная программа: посещение Нижегородский кремль, набережных города, зоопарка “Лимпопо”, дельфинария и многих других интересных мест. Кроме того, один день со школьниками проведут специалисты региональной организации Российского движения детей и молодежи.

Напомним, организатором проекта для талантливых школьников являются министерство Просвещения РФ и общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи “Движение Первых”.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина