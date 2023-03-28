Трубу прорвало в детской областной больнице Нижнего Новгорода

Трубу прорвало в детской областной больнице в Нижнем Новгороде. Фото: тг-канал ДавидМГ

В нижегородской детской областной больнице минувшей ночью произошло ЧП – там прорвало трубопровод в одном из отделений. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

- Сегодня ночью подняли по тревоге хозяйственную службу детской областной больницы. До прихода сантехника мамы подключились к помощи по уборке. Спасибо большое, что не остались равнодушными к ситуации, - рассказал министр.

Сейчас в больнице проводится капитальный ремонт. Как отметил Мелик-Гусейнов, рабочие спешат сдать первые корпуса больницы, но важно сделать всё максимально качественно.

Напомним, капремонт в детской областной больнице начался в апреле 2022 года. Согласно плану, он продлится три года, в течение которых на ремонт и переоснащение медучреждения выделят порядка 2,5 миллиарда рублей.