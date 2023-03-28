Масштабное гимнастическое шоу поставят в Нижнем Новгороде по инициативе сестер Авериных

Глеб Никитин, Алексей Немов, Дина и Арина Аверины. Фото: тг-канал Глеба Никитина.

Масштабное гимнастическое шоу хотят поставить в Нижнем Новгороде по инициативе сестер Дины и Арины Авериных. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, накануне он провел встречу с сестрами Авериными и гимнастом Алексеем Немовым, в ходе которой обсуждали возможность постановки гимнастического шоу.

- Поддержим! За последние несколько лет в Нижнем произошло немало ярких событий. Мы готовы становиться площадкой для премьер! Тем более когда в главных ролях – нижегородские звезды, - пообещал Глеб Никитин. Подробности постановки пока не раскрываются.

Дина и Арина Аверины – знаменитые российские гимнастки-«художницы», уроженки нижегородского города Заволжья. В 2020 году на Олимпиаде в Токио Дина завоевала серебряную медаль в многоборье, а ее сестра Арина осталась за пределами пьедестала. Российская сторона осталась недовольна необъективным судейством, несколько раз они подавили протесты, которые были отклонены.