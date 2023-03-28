Иван Носков: «За время спецоперации мы накопили большой опыт по доставке гуманитарных грузов»

Для нужд военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО, приобретена техника и защитные костюмы. Фонд «Дзержинск и мы» закупил два тепловизионных прицела, быстросъемный кронштейн и три специальных камуфляжных костюма на общую сумму более полумиллиона рублей. Кроме того, в гуманитарную посылку традиционно добавили запас бакалеи, консервов и предметов личной гигиены.

«Мы отправляем в посылках именно то, что особенно необходимо нашим бойцам. Информация поступает из разных источников, но чаще мне пишут в личные сообщения. Поступившие сообщения проходят проверку, и, если потребность подтверждается, то через фонд «Дзержинск и мы» закупаем необходимое. Фонд организует и доставку гумпомощи жителям новых республик, нуждающимся семьям, военным. За время спецоперации мы накопили большой опыт по доставке гуманитарных грузов, проблем с доставкой и передачей посылок не возникает. Своих не бросаем!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Напомним, недавно из очередной командировки вернулись представители АНО «Ветераны боевых действий». Они доставили воинским подразделениям в Донецке, Макеевке и Бердянске аккумуляторы для КАМАЗов, печи-буржуйки, резиновые сапоги, тактические наушники, очки и перчатки, тепловизоры и т.д. В сборе гуманитарной помощи принимают участие руководители и сотрудники предприятий, учреждений и организаций Дзержинска, воспитанники детских садов, ученики школ, студенты, местные религиозные и общественные объединения.

В Дзержинске работают четыре пункта сбора гуманитарной помощи:

- гаражный бокс № 11 на территории двора администрации города, пл. Дзержинского, 1, вход со стороны пр-та Ленина (среда, пятница с 16:00 до 19:00, тел. 8 (8313) 32-05-87);

- АНО «Ветераны боевых действий», ул. Клюквина, 11а (будни с 10:00 до 16:00, 8 (8313) 25-02-26);

- охранная организация «Кольчуга», ул. Бутлерова, 19, вход с торца (пн-пт с 10:00 до 17:00, 8 (8313) 28-02-18, 8 (951) 907-48-20);

- Местная национально-культурная автономия татар г. Дзержинска, пр-кт Ленина, 77 (приём по предварительному звонку по тел. 8 (910) 147-70-68).

Видео: Пресс-служба администрации г. Дзержинска