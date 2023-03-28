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НовостиОбщество28 марта 2023 6:09

Ремонт трамвайных путей начался на проспекте Гагарина

В связи с этим прекращена работа трамвая №5
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ремонт трамвайных путей начался на проспекте Гагарина.

Ремонт трамвайных путей начался на проспекте Гагарина.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Реконструкция трамвайных путей началась на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 27 марта. Работы проводятся в рамках концессионного соглашения по модернизации электротранспорта, сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской области.

В связи с этим временно прекратил свою работу трамвайный маршрут №5, который ходил от Мызы до улицы Маслякова. Трамвай №19 пока будет ходить по измененному маршруту - по улицам Генерала Ивлиева, Надежды Сусловой, Кузнечихинской, Бекетова, Пушкина, Тимирязева, Кулибина, Белинского, Красносельской, Ильинской, Маслякова. Количество трамваев на этом маршруте увеличили до восьми.

Кроме того, введен новый маршрут А-42, который будет курсировать от улицы Терешковой до Дворца спорта и обратно.

Напомним, в минувшие выходные в Нижнем Новгороде встали на рельсы еще два новых трамвая «МиНиН» нижегородско-белорусского производства. Они будут ходить по маршруту городского кольца №2.