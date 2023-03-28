Заксобрание Нижегородской области планирует переехать из кремля. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородское Законодательное собрание может переехать из кремля через год. Об этом со ссылкой на председателя регионального парламента Евгения Люлина пишет «АиФ-НН».

Сейчас ЗСНО занимает второй корпус кремля – желтое здание с колоннами, в котором также расположена Нижегородская государственная филармония и концертный зал. Однако сейчас в правительстве обсуждается вопрос переезда органов госвласти с исторической территории.

- Это наша общая позиция – в долгосрочной перспективе надо переезжать. Надо освобождать здания для музеев, - сказал Евгений Люлин.

Однако куда может переехать региональный парламент, пока информации нет.