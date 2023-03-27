В Дзержинске завершился III Городской молодежный форум «Действуй, Дзержинск!»

В течение двух дней, 25 и 26 марта, в Дзержинске проходил молодежный форум «Действуй, Дзержинск!». В этом году его участниками стали 48 человек: представители учреждений среднего профессионального и высшего образования, молодежных объединений и студенческих отрядов, школьники и работающая молодежь.

«Форум «Действуй, Дзержинск!» – это молодежное событие, не имеющее аналогов в нашем городе. В течение двух дней ребята знакомятся, общаются, рассказывают друг другу о своих проектах и могут получить советы и подсказки от своих наставников. И уже с готовыми проектами выйти на наш конкурс молодежных социальных проектов, который в этом году состоится не в декабре, а сразу после форума, весной. Знаю, что наша молодёжь искренне заинтересована в развитии Дзержинска, поэтому не сомневаюсь в высоком уровне проектов и их перспективности», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Всего для участников провели семь тренингов. Начальник отдела оперативной информации информационного центра «Дзержинские ведомости» Сергей Якушев рассказал о грамотной работе с медиа, медицинский клинический психолог Зоя Большакова – о развитии личного бренда, владелец загородного комплекса «Ранчо 636» Олег Аранович – о том, как научиться управлять бизнесом, а предприниматель Василий Смердов показал различные методы, которые можно использовать при переговорах. Также для ребят прошли мастер-классы по навыкам публичного выступления, выбору карьерного пути и командообразованию от ведущего Алексея Воронина, бизнес-тренера Любови Максимовой и координатора акции «Бессмертный полк» в Дзержинске Алены Давыденко.

«Проект, с которым я приехал на форум, посвящен организации в Дзержинске студенческого энергетического отряда «Ампер». Обучение в этом отряде, который откроется на базе одного из наших колледжей, позволит ребятам, не имея законченного профильного образования, пробовать себя на «целине», или летнем трудовом семестре и на производстве. Потому что электрики нужны всегда и везде – на предприятиях, на строительных объектах, в обычном многоквартирном доме. Плюс, думаю, что новый отряд поспособствует продвижению студотрядов в целом», – поделился победитель «Конвейера проектов» форума «Действуй, Дзержинск!», член СПО «КОКОС» Леонид Сорокин.

Наставниками пяти команд, под руководством которых участники работали над своими социальными проектами, в этот раз стали член Молодежного парламента Дзержинска XI созыва Антон Садиков, руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер-Дзержинск» Надежда Ступницкая, руководитель молодежного движения «ВелоДзержинск» Павел Емельянов, эксперт региональной программы «Акселератор проектов» Александр Мещанинов и эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодежь» Альбина Абзалилова.

По результатам оценки экспертной комиссии, которую участники получили на площадке «Конвейера проектов», лучшими стали проекты:

- «Создание студенческого энергетического отряда «Ампер» с профильной подготовкой студентов-электриков для работы в летнее время – проект Леонида Сорокина и Ивана Зеленцова;

- «Профориентационный центр «Вектор» с организацией круглых столов с участием педагогов, старшекурсников и представителей профессий в учебных заведениях среднего профессионального и высшего образования – проект Валерии Ермолаевой и Екатерины Петровой;

- «Вдохнови и обучи» на базе школы № 30 для вовлечения школьников в добровольческую деятельность – проект Миланы Попковой и Анастасии Масловой.

Также нижегородский молодежный центр «Высота» выразил готовность поддержать проект «Панна Фест» по приобщению подростков к активному образу жизни через мини-футбол, представленный Олесей Майстренко и Надеждой Пархаевой.

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска