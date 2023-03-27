Прием замечаний к предварительному отчету по кадастровой оценке объектов капстроительства в Нижегородской области стартует в июле 2023 года

Прием замечаний к предварительному отчету по государственной кадастровой оценке объектов капитального строительства стартует в Нижегородской области в июле этого года.

В Нижегородской области, как и во всей стране, в 2023 году проводится кадастровая оценка объектов капстроительства. Такая норма введена федеральным законом № 269-ФЗ, принятым в июле 2020 года. По закону оценка должна проводиться раз в четыре года. Она необходима для определения кадастровой стоимости объекта недвижимости, на основе которой рассчитываются налог на имущество и земельный налог.

В соответствии со ст. 11 № 237-ФЗ оценка проходит одновременно в отношении всех учтенных в федеральной государственной информационной системе ЕГРН зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, расположенных на территории региона.

«До конца июня собственники могут подать декларации в госучреждение „Кадастровая оценка“ для уточнения характеристик объектов. Это можно сделать в том числе в удобном формате онлайн через „Госуслуги“. К 30 июня предварительный отчет по оценке объектов капстроительства должен быть готов. В июле–августе будем принимать замечания к отчету, точные даты сообщим дополнительно. Результаты оценки должны быть утверждены Минимущества до 30 ноября, они вступят в силу с 2024 года», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Источниками информации, необходимой для государственной кадастровой оценки, служат сведения о характеристиках объектов недвижимости, содержащиеся в ЕГРН; информация о цене сделок купли-продажи по таким объектам; рыночная информация за 2022 год; сведения об объектах недвижимости и ценообразующих факторах (данные предоставленные органами местного самоуправления, декларации от собственников, рыночные отчеты).

«Всего оценке подлежат почти 2,5 млн объектов капстроительства. Обращаю внимание, что к декларациям правообладатели могут приложить необходимые письма, справки, выписки, технические паспорта и иную техническую документацию, в том числе заключения экспертов. Мы также рассмотрим отчеты об оценке рыночной стоимости объекта оценки; судебные экспертизы и иные материалы, подтверждающие указанные в декларации характеристики», — добавил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Подать декларацию можно в любом МФЦ в Нижегородской области, через портал «Госуслуги», на электронную почту: info@gbunoko.ru, а также лично в госучреждении «Кадастровая оценка» (Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 151 А, второй этаж).