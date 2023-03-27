Массовый замор рыбы произошел на нижегородском озере Светлояр. Фото: "Подслушано Воскресенское"

Массовый замор рыбы случился на нижегородском озере Светлояр. Фотографию с сотнями рыбешек, плавающих у берега вверх брюхом, очевидцы опубликовали в группе «Подслушано Воскресенское» в соцсети.

- Фотографии последних дней – массовый замор рыбы на озере Светлояр. Не меньше 4000 рыб было обнаружено у второй купальни. Именно там, где идет самое массовое купание, - прокомментировал автор сообщения.

Некоторые местные жители обвиняют в случившемся туристов, но многие пишут, что рыбы могли погибнуть из-за нехватки кислорода. Хотя зимой рыбаки делали лунки на озере, но этого могло быть недостаточно.

- По оценкам людей, которые наблюдают вполне естественные ежегодные заморы, в этом году масштаб гораздо больше, чем обычно. Возможно, что-то еще повлияло на ситуацию, кроме обычных причин. Будем стараться выяснить, - сообщила директор парка «Воскресенское Поветлужье» Дарья Волкова.