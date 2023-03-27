Нижегородка пожаловалась на отсутствие выплат юбилярам совместной жизни. Фото: Андрей КАРА

Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась на отсутствие выплат юбилярам совместной жизни. Об этом она написала в соцсетях на странице нижегородских властей, сообщает NewsRoom24.

Сормовчанка Нина Г. рассказала, что ей не удалось получить положенную выплату, поскольку в районной соцзащите не знают, какие документы для этого необходимо предоставить.

На жалобу оперативно отреагировала министр соцполитики Нижегородской области Наталья Исаева.

- Право на выплату действует в течение всего юбилейного года. Если дата вашего юбилея с 01.01.2023 года по 31.12.2023 в любое время можно обратиться за выплатой,- уточнила она.

Нижегородцам, прожившим в браке 50, 60 или 70 лет, полагается выплата в размере 10 тысяч рублей. При этом оба супруга в последние 10 лет должны проживать на территории Нижегородской области.