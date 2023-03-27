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НовостиОбщество27 марта 2023 7:52

Подсветку в честь Дня Росгвардии включит нижегородская телебашня 27 марта

Иллюминация будет работать с 19.00 до 22.00
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Подсветку в честь Дня Росгвардии включит нижегородская телебашня 27 марта. Фото: РТРС

Подсветку в честь Дня Росгвардии включит нижегородская телебашня 27 марта. Фото: РТРС

Нижегородская телебашня 27 марта включит праздничную подсветку, посвященную Дню Росгвардии. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Иллюминация по случаю профессионального праздника нацгвардии будет работать в понедельник с 19 до 22 часов. Башню украсит изображения триколора России и флага Росгвардии.

День войск национальной гвардии России отмечается в нашей стране с 2017 года. Впервые войска внутренней службы были созданы Александром I в 1811 году.

Ранее сообщалось о том, что на нижегородской телебашне теперь транслируется температура воздуха.