Подсветку в честь Дня Росгвардии включит нижегородская телебашня 27 марта. Фото: РТРС

Нижегородская телебашня 27 марта включит праздничную подсветку, посвященную Дню Росгвардии. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Иллюминация по случаю профессионального праздника нацгвардии будет работать в понедельник с 19 до 22 часов. Башню украсит изображения триколора России и флага Росгвардии.

День войск национальной гвардии России отмечается в нашей стране с 2017 года. Впервые войска внутренней службы были созданы Александром I в 1811 году.

Ранее сообщалось о том, что на нижегородской телебашне теперь транслируется температура воздуха.