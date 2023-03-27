Сотрудники «Нижновэнерго» приняли участие в заседании Совета работающей молодежи

Сотрудники «Нижновэнерго» – начальник отдела соцотношений Екатерина Ренжина и председатель Совета молодежи Максим Юнисов – приняли участие в заседании Совета работающей молодежи Нижегородской области.

Мероприятие реализовывается в рамках федеральных проектов Всероссийской политической партии «Единая Россия» – «Предпринимательство» и «Выбирай свое». Заседание проходило на базе одного из нижегородских промышленных предприятий – заводе «ГАЗ».

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы кадровой политики и мотивации молодых специалистов, подробно познакомились с проектами «Новый Социальный Вектор» и «Производительность труда». Кроме того, молодые работники посетили обновленный музей истории «ГАЗа» и ознакомились с деятельностью предприятия, основными вехами его развития.

«Для работающей молодежи такие мероприятия необходимы. Они позволяют не только расширить кругозор, но и познакомиться со спецификой работы других предприятий, обменяться опытом, профессиональными навыками. Все это, в свою очередь, является важными составляющими в части профессионального роста и развития инновационной деятельности», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Евгений Турапин.