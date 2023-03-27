Более 2 млн рублей штрафов получили коммунальщики трех районов Нижнего Новгорода

Подъезды должны ремонтироваться раз в пять лет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Штрафы на сумму более двух миллионов рублей получили коммунальные службы нагорной части Нижнего Новгорода с начала 2023 года. Речь идет о Приокском, Советском, Нижегородском районах и Новинском сельсовете. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на Госжилинспекцию.

Всего за неполные три месяца в нагорный отдел ГЖИ поступило почти три тысячи обращений, при этом каждая десятая жалоба касалась неудовлетворительного состояния подъездов. Так, например, в подъезде одного из домов по улице Маршала Голованова ДУК сделал ремонт лишь после того, как получил штраф в размере 125 тысяч рублей.

Как пояснили в Госжилинспекции, домоуправляющие компании должны проводить декоративный ремонт подъездов раз в пять лет или по мере необходимости.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде стартовал опрос по поводу качества работы ДУКов, на основании которого будет составлен народный рейтинг домоуправляющих компаний.