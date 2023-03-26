Суд не признал реставратора Нижегородского кремля недобросовестным

Арбитражный суд не признал подрядчика, сорвавшего сроки реставрации Нижегородского кремля, недобросовестным.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Арбитражный суд Нижегородской области отказался признавать реставратора Нижегородского кремля халатным и вносить его в реестр недобросовестных поставщиков. Соответствующие данные размещены в картотеке арбитражных дел.
В сентябре 2020 года на реставрацию Нижегородского кремля был заключён контракт с компанией ООО «Адепт-строй». Работы должны были быть выполнены в течение 10 месяцев, однако подрядчик не уложился в сроки.
Осенью 2022 года власти расторгли контракт и потребовали Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области внести компанию в число недобросовестных. УФАС в этом решении отказало, поэтому региональное Управление делами правительства обратилось с иском в суд.
– Учитывая объем выполненных по контракту работ (78%) и отсутствие бесспорных доказательств, подтверждающих недобросовестное поведение общества или его злонамеренное уклонение от исполнения заключенного контракта, суд приходит к выводу, что подрядчик собирался исполнить заключенный с заказчиком контракт, – сообщается в документе.
Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!