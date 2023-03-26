Месячник по благоустройству пройдет в Нижнем Новгороде с 5 апреля по 15 мая

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

С 5 апреля по 15 мая в Нижнем Новгороде пройдет месячник по благоустройству города после зимнего сезона. За этот период городским службам предстоит выполнить весомый объем работ. Улицы и дворы, парки и скверы нуждаются в благоустройстве после зимы. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

– Дорожники следят за погодой и организуют работы в зависимости от прогнозов. Ночью температура еще может достигать минусовых значений, поэтому продолжается профилактическая обработка дорог и тротуаров противогололедныхми материалами, – поделился чиновник.

Будет проводиться мытье и покраска столбов и остановок, ремонт урн и установка новых, уборка мусора и откачка воды. В порядок приведут фасады домов и начнется ямочный ремонт.

Напомним, что более 600 километров дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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