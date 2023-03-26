Две девушки пострадали в ДТП с участием пьяного водителя в Балахне

Машина в кювете. Фото: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Утром 26 марта в Балахне произошло ДТП с двумя пострадавшими. Как оказалось, пьяный водитель 30 лет не справился с управлением, после чего автомобиль опрокинулся в кювет. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Авария произошла в районе дома №1 корпус 13 по улице Елизарова. В результате ДТП пострадали две девушки – 2000 и 2001 года рождения. Их госпитализировали в Балахнинскую ЦРБ.

Напомним, что ранее мы писали, что шестилетний ребенок чудом остался жив, попав под колеса машины в Нижегородской области. Машина дважды переехала и протащила ребёнка по асфальту:

- 62-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», совершил наезд на играющего на дороге около лужи ребенка. Ребенок получил телесные повреждения. Был доставлен каретой скорой помощи в районную больницу, - сообщили в пресс-службе УГИБДД.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен