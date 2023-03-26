Автомобильный мост через Тешу затопило в Навашинском районе

Затопило мост. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ещё один низководный автомобильный мост через реку Теша оказался под водой. Затопленной оказалась переправа, находящаяся на автодороге от села Ломовка городского округа город Кулебаки до посёлка Теша городского округа Навашинский. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Эта территория ежегодно попадает в зону возможного затопления.

– Проблемных вопросов нет, – рассказали в ведомстве.

Напомним, что ранее затопленным оказался низководный автомобильный мост через реку Теша недалеко от деревни Марьевка в городском округе города Арзамас.

А 25 марта в городе Арзамасе низководный автомобильный мост через реку Теша затопило в районе автодороги деревня Березовка – село Заречное.

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