Нижегородский Роспотребнадзор усилил контроль за эпидситуацией из-за весеннего паводка

Сотрудники Роспотребнадзора усилили контроль за эпидситуацией из-за весеннего паводка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Роспотребнадзор усилил контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией из-за весеннего паводка в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мониторинг проводят на территориях, наиболее подверженных подтоплениям. На контроле сейчас находятся Сергачский и Большеболдинский районы. Пока ситуация остаётся стабильной.

– Усилен контроль за качеством воды, подаваемой населению, а также за значимыми объектами: кладбищами, полигонами твердых коммунальных отходов, полями фильтрации, нефтебазами, складами ГСМ, несанкционированными свалками, складами агрохимикатов, скотомогильниками и другими объектами, попадающими в зоны подтопления, – сообщают специалисты.

Роспотребнадзор проводит профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Напомним, что сейчас тяжело жителям Сергачского и Большеболдинского района – здесь под водой оказались придомовые территории и приусадебные участки. В частности, были подтоплены участки на улице Советской в селе Чуфарово Сергачского района. К счастью, пострадавших нет.

Также 26 марта в деревне Осиновка Дивеевского района подтопило придомовые участки. К счастью, обошлось без пострадавших и эвакуация не требуется.

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