Автомобильный мост через Тешу затопило в деревне Марьевка в Нижегородской области

Вопросы жизнеобеспечения населения заблаговременно решены. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 26 марта, затопленным оказался низководный автомобильный мост через реку Теша недалеко от деревни Марьевка в городском округе города Арзамас. Это произошло из-за ухудшения погодных условий и поднятия уровня воды в реках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

– Проблемных вопросов нет, – рассказали в ведомстве. – Все вопросы жизнеобеспечения решены.

Напомним, что во время весеннего паводка в зоне возможного затопления расположено 138 населенных пунктов в 35 муниципальных образованиях Нижегородской области. При наихудшем развитии сценария под водой могут оказаться 4 784 домов, из них 4 530 жилых и 254 дачных. В этих домах проживают 37 240 человек.

– Наибольшая вероятность подтоплений прогнозируется в Гагинском и Кстовском районах. Существует вероятность размыва участка автодороги в Починковском районе, – добавил Роман Низов.

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