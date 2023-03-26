Участок дороги затопило из-за паводка в Вадском районе

Паводок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 26 марта, появилась информация о затоплении участка автодороги «село Вад – посёлок Новый Мир» в Вадском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

– Проблемных вопросов нет, – рассказали в ведомстве. – Все вопросы жизнеобеспечения решены.

Напомним, ранее мы писали, что в Починковском районе Нижегородской области затопило участок автодороги село Мадаево - село Новое Урюпино.

Также в Арзамасе затопило низководный мост через реку Теша в районе автодороги деревня Березовка – село Заречное.

К слову, синоптики не прогнозируют сильного паводка в этом году.

– На сегодняшний день мы ожидаем весеннее половодье ниже средних многолетних значений. Это предварительный прогноз. Сейчас мы видим, что еще идут осадки и впереди почти весь март. Если половодье будет интенсивным, то есть вероятность, что уровни будут выше имеющихся на сегодняшний день данных, – отметила начальник нижегородского Гидрометцентра Людмила Филина.

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