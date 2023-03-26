Придомовые участки подтопило в деревне Осиновка в Дивеевском районе

Территория входит в перечень ежегодно попадающих в зону возможного затопления Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сегодня, 26 марта, в деревне Осиновка Дивеевского района подтопило придомовые участки. К счастью, обошлось без пострадавших и эвакуация не требуется. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

– Данная территория входит в перечень ежегодно попадающих в зону возможного затопления, – рассказали в ведомстве.

Движение автомобилей не нарушено. Все вопросы жизнеобеспечения решены.

Напомним, что в Нижегородскую область постепенно приходит настоящая весна. Днем 25 марта столбики термометров в регионе поднимались до +10 градусов. Все это вызвало быстрое таяние снега и целую череду подтоплений. «Комсомолка» собрала последствия паводка в Нижегородской области 25 марта 2023.

Также мы рассказывали, что во время весеннего паводка в зоне возможного затопления расположено 138 населенных пунктов в 35 муниципальных образованиях Нижегородской области. При наихудшем развитии сценария под водой могут оказаться 4 784 домов, из них 4 530 жилых и 254 дачных. В этих домах проживают 37 240 человек.

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