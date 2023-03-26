Водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Выксунском районе

Наезд на пешехода. Фото: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

В Выксунском районе под колесами автомобиля погиб 34-летний пешеход. Водитель неустановленной машины скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Наезд на пешехода произошёл в промежуток времени с 23:30 до 23:50 на первом километре автодороги «Подъезд к деревне Змейка – Досчатое» 25 марта.

– Неизвестный водитель предположительно двигался от автодороги «Подъезд к городу Выкса», – рассказывает инспектор ГИБДД. – Автомобиль наехал на пешехода, который шёл по проезжей части во встречном направлении.

Пешеход скончался на месте. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Полицейские будут разыскивать водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода.

Напомним, что административное здание загорелось на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде. К счастью, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

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