Консультации о трудоустройстве подростков пройдут в Нижегородской области

Профориентационные мероприятия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центры занятости населения проведут встречи с подростками и расскажут о возможностях трудоустройства в Нижегородской области. Пообщаться со специалистами можно будет 28 и 29 марта. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения региона.

Так, для выпускников Дзержинского химического техникума имени Красной Армии встреча пройдет прямо в учебном учреждении с 12:00 до 14:00 28 марта. Психолог-профконсультант поможет ребятам сформировать стратегию поведения при поиске работы, расскажет о самопрезентации, разберет ситуации из реальной жизни, возникающие при прохождении собеседования. Подростков также научат составлять конкурентоспособное резюме.

Консультации о трудоустройстве пройдут и в Сормовском филиале Нижегородского центра занятости с 13:00 до 14:00 29 марта. Специалисты задействуют VR-технологии для ознакомления с историей возникновения профессий, продемонстрируют взаимосвязи отраслей. Подростки узнают о востребованных профессиях, им также помогут оценить их личные качества и мотивацию к работе.

Напомним, что Нижегородская область заняла 32 место в рейтинге регионов России по зарплатам в различных отраслях. Больше всего в нашем регионе получают работники научной сферы, их средняя зарплата составляет 79 тысяч рублей в месяц.

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