Штукатурка начала обсыпаться с главного здания Нижегородской ярмарки. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Штукатурка начала обсыпаться с главного здания Нижегородской ярмарки. Причиной этого стали проблемы с кровлей.

- Крышу исторического здания не ремонтировали капитально более 25 лет, - сообщает «В городе N» со ссылкой на АО «Нижегородская ярмарка». - Из-за этого весной во время оттепели нарушается отделка фасада. В настоящее время организация ищет финансирования для капремонта кровли.

В ходе обследования специалисты выявили проблемные места фасада и закрепили те участки, где могла отслоиться штукатурка. В настоящее время по всему периметру здания начался точечный ремонт фасада и крыши. Всю работу планируется завершить к 15 апреля. Весь ремонт будет выполнен за счет собственных средств предприятия.