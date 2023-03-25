БК «Пари НН» проиграл МБА в последнем матче регулярки 25 марта

Самым результативным у нижегородцев стал Александр Ганькевич, набравший 13 очков. Фото: Мария СОРОКИНА

Баскетбольная команда «Пари Нижний Новгород» со счетом 55:69 проиграла МБА в домашнем матче Единой лиги ВТБ 25 марта. Как сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород», эту бвскетбольную встречу посетили более 2 тысяч болельщиков.

Уже на старте игры гости отдалились на расстояние пары бросков, и продолжали доминировать почти до самого перерыва. На последних секундах москвичи получили фол и Джермейн Лав двумя точными штрафными бросками сравнял счет — 16:16.

Вторая четветь открылась попаданием Александра Чадова, но дальше положение нижегородцев только ухудшалось. Статистика попаданий в корзину у хозяев подкосилась — за весь игровой отрезок они успели набрать только 10 очков. Соперник же, напротив, продолжал возвращать прежнее положение дел. К большому перерыву электронное табло показало 26:32.

Подобный характер игры сохранился и во второй ее половине. К концу третьей четверти отставание нижегородцев составляло уже десять очков — 38:48. Тенденция сохранилась и на финальном игровом отрезке, а после удаления самого результативного в этом матче игрока нижегородцев Александра Ганькевича исход поединка стал предсказуемым.

Наставник «Пари НН» Зоран Лукич после этой встречи поздравил соперника с победой, а вопросы по игре предложил адресовать своим подопечным.

- К сожалению сегодня показали не лучший свой баскетбол. Так получилось по целому ряду причин. Не хочу оправдываться но, к сожалению, вышло так. У нас есть пять дней — восстановиться и подготовиться к «Локомотиву». Будем биться. В этой игре мы точно не фавориты. «Локомотив» - это топовый клуб с очень хорошими игроками, но шансы, я думаю, все равно есть, - рассказал «Комсомолке» вице-капитан «Пари НН» Иван Стребков.