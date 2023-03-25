Жилой квартал с храмом планируют построить в Кстове

В Кстове Нижегородской области планируют построить жилой квартал с храмом. Он будет располагаться на улице Полевой, между заводом «Агат» и «Медик». Концепцию этой застройки представили на заседании Архитектурного совета.

- На данном участке епархия намерена возвести храм. Религиозное учреждение вместит порядка 300 прихожан, - сообщает GiperNN.RU со ссылкой на заседание совета. - Предполагается, что рядом впоследствии могут появиться жилые дома высотой от пяти до девяти этажей, спортзал, общественный центр с магазином и парковками. Неподалеку разместится детский сад, совмещенный с начальной школой.

По итогам обсуждений Архсовет отправил концепцию на доработку. После этого он снова будет рассмотрен в рабочем порядке.