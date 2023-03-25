Профориентационные мероприятия для безработных пройдут в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Профориентационные мероприятия для безработных пройдут в Нижегородской области в конце марта. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

- В ходе мероприятий запланированы групповые консультации психолога. Там будут обсуждаться вопросы трудоустройства, профессионального развития и в случае необходимости смена деятельности, - говорится в сообщении. – С помощью консультации психолога нижегородцы смогут определить уровень стресса и получить рекомендации по коррекции той или иной характеристики.

28 марта с 9.00 до 12.00 встреча пройдет в Заречном филиале центра занятости в Нижнем Новгороде. Дзержинский филиал проведет профориентационное мероприятие «Мой выбор» 29 марта с 11.00 до 12.00.

Профориентационные конференции состоятся в Дзержинском филиале 30 марта с 11.00 до 12.00 и Кстовском филиале 31 марта с 9.00 до 10.00.