Движение на двух нижегородских трассах ограничат 30 и 31 марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области ограничат движение транспорта сразу на двух трассах. 30 марта будет ограничено движение на 398-м километре трассы М-7 «Волга», а 31 марта на 22-м километре трассы Р-158. Ограничение связано с установкой надземных переходов. Об этом сообщается на сайте ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

- Надземные переходы возведут на М-7 «Волга» в Лесной поляне и на Р-158 Нижний Новгород – Саратов в Дружном, - говорится в сообщении. - Работы по установке уже ведутся. На конец марта запланирован монтаж пролетных строений над проезжей частью. В связи с этим на трассе введут кратковременные ограничения, на сорок минут движение транспорта будет полностью перекрыто. На это время предусмотрены объездные маршруты.

- 30 марта с 23:00 до 23:40 на 398-м км М-7 «Волга» в Лесной поляне. Возможный маршрут объезда: через обход Н.Новгорода, по Автозаводскому шоссе и Игумновскому шоссе с выходами на М-7 «Волга» на 393-м и 399-м км.

- 31 марта с 3:00 до 3:40 на 20-м км Р-158 Нижний Новгород – Саратов в Дружном. Возможный маршрут объезда: через Новинки – Доскино – обход Нижнего Новгорода по М-7 «Волга» с выходами на Р-158 на 15-ом и 26-ом км.