Прокат электросамокатов возобновился в Нижнем Новгороде с 25 марта Фото: Андрей АБРАМОВ

В Нижнем Новгороде с 25 марта возобновился прокат электросамокатов. Их общее количество составит две тысяч штук. Зоны для поездок будут идентичны прошлогодним. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода.

- Увеличится плотность размещения самокатов, чтобы жителям Нижнего Новгорода было еще удобнее решать свои ежедневные бытовые вопросы, используя кикшеринг. Кроме того, расширен список зон ограничения скорости, - рассказали в департаменте. - Возобновят свою работу и сотрудники, помогающие пользователям правильно эксплуатировать электросамокаты. А в начале сезона пройдут специальные мероприятия для тех, кто хочет научиться кататься на самокате.

К слову, с 1 марта электросамокаты были признаны частью городской транспортной системы и получили официальный статус. Для пользователей сервисов аренды и владельцев личных самокатов теперь прописаны специальные правила.

В частности, передвигаться им разрешается только велодорожкам, тротуарам и обочине. При этом максимально допустимая скорость составит 25 километров в час, а в жилых и дворовых территориях скорость надо снижать до 20 километров в час.